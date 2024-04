Sud Radio : 4.3 millions d'écoutes digitales en mars

Il s'agit d'un record inégalé en termes d'audience digitale. "Une performance exceptionnelle qui témoigne de l'engagement de nos équipes et du soutien de nos fidèles auditeurs" selon la radio nationale.Le mois de mars, c'est aussi un grand pas pour Sud Radio sur YouTube avec le cap des 900 000 abonnés franchi. "Ce succès sur YouTube ne fait que renforcer la position de Sud Radio en tant que média incontournable, capable de s'adapter aux nouveaux modes de consommation de l'information et de divertissement" explique la station. "La chaîne YouTube de Sud Radio devient ainsi un espace privilégié où la communauté peut interagir, partager et s'impliquer activement dans les contenus proposés".