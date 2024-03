Sud Radio en direct de Lyon les 28 et 29 mars

Au programme, Jean-Jacques Bourdin entamera la journée à 8h30 avec un invité politique, suivi des débats habituels. À midi, l’actualité du jour sera décryptée et analysée par André Bercoff et ses invités. Pour conclure, “Les Vraies Voix” de 17h à 20h, animées par Cécile de Ménibus et Philippe David, débattront sur l’actualité et les différents thèmes en compagnie des vraies voix du jour.

Ce 29 mars, Patrick Roger sera en direct sera en direct des studios d’Urbavista à Lyon dès 6h30 pour "Le Grand Matin Sud Radio spéciale Lyon". Sud Radio donnera la parole aux personnalités lyonnaises qui font bouger la vie économique et sociétale de la région.