NeuroMedia Software lance NeuroMedia Analytics

"Des plus grandes organisations de médias aux derniers services de streaming, l'attrait pour une analyse et une gestion des données souples et complètes est plus intense que jamais. En tirant parti des avantages technologiques qui utilisent les données des panels et de recensement, notre nouvelle plateforme offre un niveau de précision et de compréhension comportementale inégalé sur le marché" a commenté Pierre Mengal, fondateur de NeuroMedia Software.

NeuroMedia Analytics est disponible dès maintenant et a déjà été déployée via des partenaires locaux dans un certain nombre de marchés internationaux. Pour soutenir la plateforme, NeuroMedia Software souhaite développer son réseau de partenaires et reçoit volontiers les demandes d'intégrateurs et de développeurs de technologies de base.