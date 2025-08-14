- ⛬ ACTUS
Les News
L'ACPM publie la fréquentation des sites et applis en juillet
Rédigé par Brulhatour le Lundi 18 Août 2025 à 12:42 | modifié le Lundi 18 Août 2025 à 12:42
L’ACPM publie ses chiffres de fréquentation numérique pour juillet 2025. Les données portent sur 265 marques médias adhérentes, avec un classement détaillé des applications et des sites. Côté radio et audio digital, plusieurs acteurs apparaissent dans le palmarès, avec leurs volumes de visites et pages vues certifiés.
