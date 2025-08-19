- ⛬ ACTUS
- ⛬ ACTUS
- ANTENNE
- INDUSTRIE
- MONÉTISATION
- DIGITAL
- X
- Club HF
- Emploi
- PUB
|
La saison radio 2025-2026 s’annonce en conférences Une nouvelle pré-matinale interactive pour RMC et RMC Story Ce que de Gaulle nous enseigne sur la force d’un message incarné Le retour aux niveaux d’avant-pandémie confirme la force de la radio en mobilité L'ACPM publie la fréquentation des sites et applis en juillet Le SwissRadioDay braque les projecteurs sur les enjeux stratégiques du secteur Ce que Churchill nous enseigne sur le leadership dans la radio Sveriges Radio met en lumière l’évolution de l’écoute audio automobile Classement "Le Radio Buzz 40" / La Lettre Pro de la Radio Marché australien de la radio : stabilité globale, forte dynamique sur le numérique
|
Les News
En direct de Podcast Magazine
Lisez le magazine en version papier, en version liseuse, en version audio, en version articles… Voir toutes nos offres Découvrir le Magazine Découvrir nos…
|
Le retour aux niveaux d’avant-pandémie confirme la force de la radio en mobilité
Rédigé par Brulhatour le Mardi 19 Août 2025 à 07:53 | modifié le Mardi 19 Août 2025 à 07:54
Une analyse spéciale de l’étude Share of Ear d’Edison Research, présentée par le Cumulus Media Westwood One Audio Active Group le 11 août dernier, confirme le rôle central de la radio dans l’écoute audio embarquée. La radio représente 56% de tout le temps audio en voiture et 85% de l’audio financé par la publicité. Les comportements diffèrent toutefois selon les marques automobiles, avec des spécificités marquées chez les conducteurs de Tesla.
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Rédigé le Mardi 19 Août 2025
|
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD