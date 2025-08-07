|
|
|
IA Radio : le premier bouquet de radios musicales 100% générées par l'IA
Rédigé par Brulhatour le Jeudi 7 Août 2025 à 07:14 | modifié le Jeudi 7 Août 2025 à 07:14
Vingt ans après avoir cofondé le groupe média Public Santé, Anthony Bourdain lance IA Radio, une nouvelle génération de radio musicale, composée d’un bouquet de 15 stations thématiques, entièrement générées par intelligence artificielle. Une expérience auditive nouvelle, continue et algorithmique et "pensée pour accompagner chaque moment de la journée".
|
