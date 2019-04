Lukas Graham, en concert privé Radio Scoop

Plus de deux-cents auditeurs pourront d’assister à ce concert d’une heure. Le groupe présentera son nouvel album "3 (The Purple Album)" et chantera également d’autres succès tel que "7 years". Jusqu’au mardi 7 mai, les places sont à gagner sur l’antenne de Radio Scoop et sur le site internet radioscoop.com.

Radio Scoop est présente aujourd’hui sur une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle dispose de 13 antennes dans le Rhône, la Loire, l’Isère, l’Ain, la Saône-et-Loire, le Puy-de-Dôme, l’Allier, la Haute-Loire et l’Ardèche. Sur toute sa zone de diffusion, elle rassemble tous les jours plus de 319 000 auditeurs cumulés...