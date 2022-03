Les régulateurs européens veulent contrer la désinformation

Le Président de l’ERGA (par ailleurs président du CSA belge), Karim Ibourki a commenté ces nouvelles mesures. "L’ERGA note que ces mesures font écho à une crise majeure à laquelle l’Europe et le monde doivent faire face. Nous avons pleinement confiance dans les décisions prises par le Conseil et nous sommes conscients de la gravité de la situation. Indépendamment du conflit, contrer la manipulation et la désinformation, dans le respect de la liberté d’expression doit rester une priorité dans le débat européen, particulièrement dans le contexte de règlements futurs comme le Digital Services Act (DSA) et l’European Media Freedom Act (EMFA). Nous avons besoin d’un cadre européen robuste pour garantir nos valeurs démocratiques, tout en sécurisant notre environnement médiatique et digital".