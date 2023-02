France Bleu Lorraine à Metz en édition spéciale de 19h à 21h

En partenariat avec France Bleu Lorraine, le Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme a souhaité mettre en place une action pour revenir sur ces 12 mois qui ont changé l’Ukraine, l’Europe et le Monde. Pour offrir une vue complète de la situation et de ses perspectives, de nombreux invités y participeront dont François Hollande (ancien président de la République), Michaelo Podoliak (premier conseiller du président Volodimir Zelinsky), Gérard Larcher (président du Sénat)

Philippe Hansh, directeur du Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l'Homme et de Liuba Zhurbenko, animatrice radio à Kiev, réfugiée en France depuis mars 2022, collaboratrice à France Bleu Lorraine à Metz depuis plusieurs mois ont rendu cet événement possible.