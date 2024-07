France Bleu Lorraine a lancé sa grille estivale

Parmi les nouveaux rendez-vous estivaux, les lorrains découvriront la Moselle comme ils ne la connaissent (peut-être) pas. Tous les jours dans "Moselle Insolite", Tim Girard raconte les petites histoires qui ont fait la grande. Pour se rafraichir, chaque jour Marc Grandmontagne emmène les auditeurs au bord d’un lac de la région. L’occasion de découvrir le lieux et les lorrains qui le font vivre.

Le dimanche, de 10h à 11h, les auditeurs sont invités à bruncher avec une personnalité lorraine.. Une émission enregistrée à Metz, sur un bateau, le long de la Moselle. L’occasion, pendant une heure, de découvrir le parcours, et l’histoire de l’invité et de profiter autrement du patrimoine messin.