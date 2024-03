France Bleu Lorraine a prouvé qu’elle est "la radio du bonheur"

Mercredi, tout au long de la journée, les plus chanceux ont vu leur rêve se réaliser. Parmi eux, Bernard qui ira en juin prochain au concert de Coldplay à Lyon, avec la personne de son choix : places et hôtel, France Bleu Lorraine s’est occupé de tout. "Incroyable ! C’est pas possible ! Un rêve de réalisé, c’est incroyable", s’est exclamé Bernard lorsque sa radio préférée l’a appelé en direct dans le 6-9 France Bleu Lorraine. Corinne, elle, partira en croisière en septembre prochain, le temps d’une semaine et en formule all-inclusive. Un séjour d’un montant de plus de 3 200 euros. Virginie rencontrera dans quelques jours Patrick Bruel. Quant à Laetitia, fan depuis toujours de Patrick Fiori, elle s’offrira en avril prochain un tête à tête avec son idole.