franceinfo en Ukraine : un an d’info au coeur du conflit

À l’occasion du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, franceinfo poursuit sa mobilisation avec un dispositif spécial sur ses antennes. Avec, le lundi 20 février, une journée spéciale intitulée "L’Armée française face à une guerre en Europe" puis le vendredi 24 février, Marie Bernardeau sera en direct de Kiev, aux côtés des Ukrainiens. À ses côtés : Jean-Marc Four, éditorialiste international et les reporters et envoyés spéciaux de franceinfo : Agathe Mahuet, Omar Ouahmane, Boris Loumagne, Yann Gallic, Benjamin Illy depuis la Pologne.

Par ailleurs, à partir du 22 février, franceinfo s'intéressera à la jeunesse ukrainienne à travers une production dénommée "Ukraine, une jeunesse dans la guerre". Études, rencontres, sport... Comment vit-on sa jeunesse quand on est à Kiev, capitale d’un pays en guerre ? Une série de reportages et témoignages par Franck Ballanger, à la rédaction internationale de Radio France et Thomas Sellin, de franceinfo, à retrouver sur Instagram, TikTok, Twitch, franceinfo.fr et dans une série de podcasts.