Ce soir, IDFM coupe son antenne à minuit

Depuis la crise sanitaire, et comme beaucoup de radios associatives en France, IDFM a enregistré une baisse substantielle d’une partie de ses subventions mettant en péril son équilibre financier. Dans l’urgence, la direction a décidé de réduire tous les coûts de fonctionnement possibles : renégociation des contrats téléphoniques, assurance, internet, licenciement économique d’un des techniciens : "Malgré ces économies, la radio n’a pu pallier et compenser aussi rapidement cette baisse de subventions qui s’est poursuivie en 2022 et 2023". Ainsi, "L’antenne FM sera débranchée, le temps de trouver une solution que nous espérons rapide" précise un communiqué.