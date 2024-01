CNRA et SNRL lancent une enquête nationale consacrée à l'EMI

L’Éducation aux Médias et à l'Information est un enjeu sociétal majeur. Depuis plus de 40 ans, la radio joue un un rôle essentiel en matière d'EMI, en proposant des ateliers qui visent à former des citoyens éclairés, capables de comprendre et de décrypter les médias et de se forger une opinion éclairée. Cette enquête est donc importante à plusieurs titres. Elle permettra notamment de dresser un état des lieux complet et précis de votre travail et de votre engagement, de valoriser l’action des radios associatives auprès des acteurs de l’Éducation aux Médias et à l'Information et de développer de nouvelles perspectives d’action en EMI sur votre territoire avec l’appui de cet outil.Le questionnaire est simple à remplir. Il vous faudra, selon les actions que vous développez, 15 à 70 minutes pour cela. Il est accessible ICI