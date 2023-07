ERGA : les régulateurs des médias échangent sur le rôle de la régulation

"La transformation du secteur audiovisuel crée de nouvelles opportunités pour l'économie, mais aussi des risques potentiels pour les consommateurs et des défis pour les régulateurs. Les dispositions de la directive SMA doivent être appliquées efficacement aux acteurs du marché qui sont actifs à l'échelle mondiale et diffusent du contenu sur les médias sociaux, atteignant ainsi directement les téléspectateurs ; les régulateurs, en collaboration avec la Commission européenne, doivent trouver les mesures les plus appropriées pour relever ces défis et protéger les citoyens de manière efficace. En outre, une nouvelle législation sera bientôt adoptée par les colégislateurs européens, ajoutant davantage de tâches et de pouvoirs aux autorités nationales de régulation de l'audiovisuel. Certains États membres ont déjà commencé à s'engager dans cette voie. Il est donc grand temps que nous nous penchions sur ces questions et que nous nous mettions d'accord sur le nouveau rôle que les régulateurs des médias auront à l'avenir" a déclaré Giacomo Lasorella, le président de l' ERGA