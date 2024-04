Le site internet de l’Arcom fait peau neuve

Un espace spécifique pour les professionnels est désormais disponible aux côtés des contenus grand public sur la régulation audiovisuelle et numérique en France, en Europe et à l’international. Par ailleurs, l’Arcom est en mesure d’annoncer un taux de plus de 80% de conformité de son site internet arcom.fr au Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité. En obtenant un score de plus de 80% de conformité au RGAA2, l’Arcom permet l’accès aux ressources et actualités disponibles sur son site internet à un plus grand nombre d’utilisateurs. Sont ainsi concernés les utilisateurs déficients visuels, ceux présentant un handicap moteur, mental ou cognitif, ceux ayant des troubles cognitifs spécifiques, les utilisateurs sourds ou malentendants, les seniors et ou encore les utilisateurs sans handicap particulier.