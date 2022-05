"Le Live Alouette Futuroscope" attend 6 000 personnes

"Le Live Alouette Futuroscope" se positionne comme un grand concert gratuit pour tous, sur invitations, qui réunit les artistes du moment sur une seule et unique scène. L'événement promet "une affiche prestigieuse et des surprises" avec Amir, Selah Sue, Claudio Capéo, Kyo, Ofenbach, Mentissa et Marghe. Chaque artiste, accompagné de ses musiciens, se produira en live, dans des conditions artistiques exclusives, spécialement mises en place pour cet événement. "Le Live Alouette Futuroscope", c’est aussi un pré-show avec les DJ Set de Richard Kah, de Thoj ainsi que de nombreuses animations et surprises.