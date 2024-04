Alouette s'installe au Puy du Fou

Durant ces 3 heures en direct sur Alouette, les interprètes des tubes "Parapluie" et "The Freedom in Goodbye" se confieront notamment sur la sortie de leur prochain album respectif. Pendant cette émission spéciale, Alouette plongera ses auditeurs au cœur du Puy du Fou, élu "Meilleur parc du monde", et fera vivre ses coulisses avec des interviews des artistes, techniciens et responsables qui œuvrent quotidiennement au succès du Puy du Fou.

Les meilleurs moments de l’émission avec Jeck et Marina Kaye depuis le Puy du Fou seront à suivre en direct sur les réseaux sociaux de la radio et en replay sur alouette.fr.