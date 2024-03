"Le Grand jury des auditeurs" une nouvelle émission sur RTL

Chaque semaine, le représentant d’une liste aux élections européennes se confrontera aux questions posées par les auditeurs : pouvoir d’achat, guerre en Ukraine, agriculture, transition écologique, immigration, fin des voitures thermiques, défense européenne…

Avec "Le Grand jury des auditeurs", RTL veut se placer au cœur du débat public. Les auditeurs auront la parole et poseront leurs questions aux invités. Ils auront l’occasion unique de faire entendre leur voix auprès des acteurs clés de la scène politique européenne, et d’obtenir des réponses concrètes sur les enjeux qui impactent directement leurs quotidiens. Des messages vocaux enregistrés via l’application RTL seront également diffusés...