Législatives : une progression de 31% des visites sur les sites et applis

Cette nouvelle étude de l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM) porte sur 144 sites et sur 66 applications. Elle démontre l'intérêt pour la politique et, en particulier, pour des élections locales avec une hausse de fréquentation de plus de 30% par rapports aux journées habituelles.

Les sites et application du média global franceinfo et du quotidien Le Monde sont les plus consultés. Le pic de fréquentation a été enregistré le dimanche 19 juin lors du second tour, avec 87 millions de visites ce qui représente une progression de 4%.