franceinfo : un dispositif spécial élections législatives

Les auditeurs retrouveront Marie Bernardeau et Victor Matet à partir de 19h, lors de deux soirées spéciales dimanche 12 et dimanche 19 juin À leurs côtés, Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de franceinfo, Jean-François Achilli, journaliste politique à franceinfo et un spécialiste d’Ipsos. Au programme : suivi et analyse des premiers résultats, projections sur le futur paysage politique de l’Assemblée nationale, avec les invités présents en plateau et les reporters de franceinfo. À partir de 22h et jusqu'à minuit (en double diffusion radio/tv de 22h à 23h), Olivier de Lagarde poursuivra le suivi des résultats entouré des journalistes politiques de franceinfo, invités et reporters.

Enfin, au lendemain, des premier et second tours, les auditeurs auront rendez-vous dès 5h pour des matinales spéciales consacrées aux résultats de l’élection.