France Médias Monde en route vers les élections européennes

Pleinement mobilisées tout au long de l’année pour parler de l’Europe, et reconnues pour ce travail, les chaînes la font vivre sur leurs antennes et environnements numériques, débattent avec celles et ceux qui la font à Bruxelles et à Strasbourg, mais aussi celles et ceux qui la vivent au quotidien, à travers plus de 30 heures de programmes chaque semaine dans une vingtaine de langues.

De nouveaux rendez-vous viennent compléter le dispositif qui s’inscrit dans la perspective de la campagne des élections européennes et du scrutin, et met en avant les attentes des Européens, notamment celles des jeunes, à lutter contre la désinformation, mais aussi débattre de la place de l’Europe dans le monde, avec à la fois réactivité et recul.