France Médias Monde et L’Île-Saint-Denis s'associent autour de "Station Afrique"

Par l’installation d’un studio de radio de RFI, radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques, au cœur des festivités, et la présence de France 24 et Monte Carlo Doualiya, France Médias Monde s’associe pleinement à l’ambition de "Station Afrique" : créer du lien entre les populations, mettre en avant le continent africain et sa diversité, valoriser les habitants de L’Île-Saint-Denis et de la Seine-Saint-Denis. Émissions en public, animations, rencontres événementielles et reportages autour des athlètes africains seront réalisés sur place dans le cadre de l’important dispositif éditorial déployé par le groupe audiovisuel public international.