HS Habillage - Les Grosses Têtes, un générique iconique qui évolue avec son temps

"On modifie les génériques pour ne pas qu’on se rende compte qu’ils vieillissent." Gauthier Hourcade

Pour rester contemporaine, la nouvelle version doit s’inspirer des sonorités actuelles. "La différence entre les différentes versions du générique se fait sur des détails très précis, comme le beat. Dans les années 1990, c’était très inspiré eurodance : Ace of Base, 2 Unlimited… C’est devenu un peu plus brut et agressif dans les années 2000 avec la techno de Detroit, Boston, New York, etc. En 2010, c’est le grand retour de la guitare sèche avec des artistes comme Ed Sheeran ou Vianney qui ont su moderniser des sonorités très naturelles." Moderniser l’œuvre sans la dénaturer, c’est tout l’enjeu. Une fois la nouvelle mouture remixée, elle est remastérisée. "C’est l’équivalent du tirage photo. Une fois que l’équilibre des couleurs est fait, il faut choisir ce que l’on met en avant : plutôt une énergie, plutôt une profondeur, plutôt une agressivité…" Entre les différentes propositions artistiques, il va falloir trancher et cela se joue parfois à pas grand-chose. "Il faut être capable de zoomer sur des détails, mais pas trop, et parfois être capable surtout de dézoomer pour anticiper le résultat final. Parfois, entre deux sonorités très proches de basse ou de caisse claire, on se rend compte qu’une fois masterisé et traité par l’antenne, il n’en reste vraiment pas grand-chose. La musique qu’on écoute en studio n’est pas la même que celle qu’on écoute dans son poste. On a des labos et des simulateurs qui nous permettent d’obtenir le son antenne. Donc, on sait ce que cela va donner. C’est très intéressant le travail artistique, mais il ne faut jamais perdre de vue la mise en pratique quotidienne."