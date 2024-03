RFI organise la 8e édition du Prix RFI Instrumental

Destinée aux professionnels de l’audiovisuel (télévision, radio, cinéma, publicité), elle regroupe des milliers de musiques d’illustrations originales dans plus d’une cinquantaine de genres. Disponible en ligne, elle offre des habillages d’antenne, des musiques et des décors sonores des cinq continents. L’originalité de RFI Instrumental repose sur la richesse de la radio mondiale. La diversité de ses équipes, son offre multilingue et son réseau de partenaires à l’international lui permettent de produire, avec l’aide de compositeurs experts, des habillages et illustrations sonores uniques et adaptés à chaque culture musicale.

France Culture, France Inter, franceinfo, Public Sénat, Canal +, TV5MONDE, Radio Canada, Arte, RTBF... utilisent RFI Instrumental.