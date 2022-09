Les Démocrates écoutent plus de podcasts que les Républicains

L'enquête Infinite Dial 2022 montre que ceux qui s'identifient au Parti démocrate sont plus susceptibles d'écouter des podcasts sur une base mensuelle que ceux qui s'alignent sur le Parti républicain. Quarante et un pour cent des Américains âgés de 18 ans et plus qui s'identifient comme Démocrates ont écouté un podcast au cours du mois dernier. En revanche, 36% de ceux qui s'identifient comme Républicains ont écouté un podcast au cours du mois dernier.De plus, en ce qui concerne les podcasts traitant de la politique, Edison Podcast Metrics montre des modèles d'écoute très différents selon le parti que l'on préfère...