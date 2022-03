États-Unis : l'audio en ligne a le vent en poupe

Trente-cinq pour cent des personnes âgées de 12 ans et plus aux États-Unis, soit environ 100 millions de personnes, possèdent désormais une enceinte connectée. Amazon reste la marque dominante puisque 23% des Américains possèdent l'enceinte Amazon Alexa, 11% possèdent un GoogleNest et 2% possèdent un Apple HomePod (les consommateurs peuvent posséder plusieurs marques) .

Les plateformes de médias sociaux basées sur l'audio commencent à devenir plus connues, avec 12% des personnes âgées de 12 ans et plus aux États-Unis qui connaissent Twitter Spaces, 10 % qui connaissent Clubhouse et 9 % qui connaissent Greenroom.

Enfin, l'écoute de livres audio est restée stable, car 45 % des personnes âgées de 12 ans et plus aux États-Unis ont déjà écouté un livre audio