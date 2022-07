La webradio Hits 1 désormais diffusée en DAB+

"La rédaction de Hits 1 a fait le choix d'infos brèves et d'un minimum d'interventions entre les hits. Vous y retrouvez également des émissions hebdomadaires, des services, le tout sans aucune publicité" indique un communiqué. "Hits 1 a également pour but de faire découvrir la région du Grand Sud : Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que la Catalogne et les principautés d’Andorre et de Monaco".Par ailleurs, Sur le web, " Hits 1 ce sont plus de 4 000 auditeurs quotidiens et une durée d'écoute moyenne de 75 minutes. La plupart des auditeurs habitent dans les régions Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur. À partir de ce mois de juillet, les auditeurs de la Côte d’Azur peuvent aussi écouter Hits 1 par les ondes numériques hertziennes, en DAB+".