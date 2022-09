L’Arcep et l’Arcom intensifient leur collaboration

Les deux institutions ont poursuivi leurs travaux d’enrichissement de leur référentiel des usages numériques, avec la publication de la deuxième édition, en mars 2022. L’objectif du référentiel est d’agréger des données issues de différentes sources établies et de fournir des éléments chiffrés et centralisés sur les déploiements des réseaux fixes, la couverture des réseaux mobiles, l’accès à internet, l’équipement des foyers, les usages internet et audiovisuel. Cette deuxième édition du référentiel intègre de nouvelles thématiques, telles que la durée de détention des smartphones et leur impact environnemental, ou encore l’utilisation des outils de contrôle parental sur internet.