Romain Laleix veut muscler la radio numérique

Depuis février, il pilote les grandes manœuvres de la transition numérique de la radio française au sein de l’Arcom. Éclectique dans ses habitudes d’écoute, attaché à la diversité du paysage radiophonique, ce fervent défenseur du DAB+ trace une feuille de route ambitieuse pour un média qu’il veut toujours plus accessible, innovant et ancré dans les territoires. Rencontre avec Romain Laleix, un auditeur passionné devenu stratège, bien décidé à faire rimer régulation et transformation.