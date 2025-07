Plus de 25 000 éditeurs dans l’écosystème podcast €

Les podcasts sont largement disponibles : en moyenne, chaque éditeur utilise six plateformes pour diffuser ses contenus, avec un maximum observé de douze. Apple Podcasts et les plateformes propriétaires (notamment celles des radios) figurent parmi les plus utilisées. Environ 94 % des podcasts sont conservés sans limite de durée par les hébergeurs, garantissant une pérennité de l’accès pour les auditeurs. Toutefois, l’audience précise par plateforme reste à consolider dans de futures analyses.

L’étude, issue d’une collecte de données publiques (API, presse, plateformes) et privées (questionnaires et entretiens menés auprès de 100 sociétés), repose sur un échantillon de près de 5.7 millions d’épisodes. Elle s’inscrit dans un travail plus large de cartographie du secteur engagé depuis 2022 par l’Observatoire des podcasts. La prochaine étape portera sur l’économie du secteur, avec une publication annoncée pour le premier trimestre 2026. Celle-ci devrait examiner les modèles économiques, les sources de revenus et les dynamiques d’investissement.