INSIGHT by La Lettre Pro de la Radio avec RCS — Mai 2026

INSIGHT by La Lettre Pro — Le décryptage exclusif et mensuel du marché radio & audio📄 Télécharger le PDF — Mai 2026
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L'ESSENTIEL DU MOIS
Mai 2026 aura été le mois de la consolidation et de l'accélération numérique. Le Groupe 1981 entre en négociations exclusives pour racheter Hit West et Océane FM, soit 1.2 million d'auditeurs supplémentaires dans l'Ouest, tandis que le rapport Alloncle préconise la fusion d'ICI et France 3. Côté infrastructure, l'Arcom présente son projet 2026-2028 pour achever la transition numérique : le DAB+ couvre déjà 66 % de la population et vise 80 % fin 2026, porté par l'opération Fnac-Darty et la résilience confirmée de TDF. Le podcast confirme sa vitalité — bourse de la Fondation Lagardère, Spotify en tête aux États-Unis, « The Breakfast Club » sur Netflix — pendant que les audiences numériques et le marché publicitaire radio (+3.5 % au T1) repartent à la hausse.
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articles publiés en mai 2026
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des articles dépassent les 1000 vues
Les 6 grandes thématiques du mois
● Consolidation et stratégies de groupe. Rachat de Hit West et Océane FM par le Groupe 1981, rapport Alloncle (fusion ICI / France 3), lancement de NStories par NGroup.
● DAB+ et transition numérique. Projet Arcom 2026-2028, promotion Fnac-Darty, 349 points de service TDF et guide mondial du WorldDAB.
● Audiences EAR et écoute numérique. 10 millions d'auditeurs en Île-de-France sur 28 jours ; le numérique pèse 27.1 % du volume d'écoute total.
● Podcast et convergence audio-vidéo. Bourse Lagardère, Spotify n°1 des réseaux US, et « The Breakfast Club » en direct quotidien sur Netflix.
● Marché publicitaire et audio embarqué. Recettes radio +3.5 % au T1, digital audio +21.3 %, et publicité DAB+ embarquée sur les écrans des autoradios.
● International et avenir de la FM. Record d'écoute connectée au Royaume-Uni, débat sur la fin de la FM en Belgique, hub logiciel de Bauer à Manchester.
TOP 10 DES ARTICLES LES PLUS LUS
À retenir
La consolidation domine le mois : l'acquisition de Hit West et Océane FM par le Groupe 1981 et la promotion du DAB+ (Fnac-Darty, projet Arcom 2026-2028) concentrent l'attention. Les portraits et formats incarnés restent plébiscités — Nicolas Fadeur, Roberto / Latina, Radio Nova — et le podcast garde la tête avec la bourse de la Fondation Lagardère.
DAB+ ET TRANSITION NUMÉRIQUE
66 %
couverture DAB+ de la population fin 2025
80 %
objectif de couverture visé fin 2026
349
points de service DAB+ chez TDF
Mai aura placé le DAB+ au cœur de la stratégie publique. L'Arcom présente son projet stratégique 2026-2028 pour achever la transition numérique de la radio, avec une couverture qui atteint déjà 66 % de la population fin 2025 et vise 80 % fin 2026. Sur le terrain, l'association Ensemble pour le DAB+ s'allie à Fnac-Darty pour promouvoir les récepteurs dans près de 300 magasins, tandis que TDF confirme la résilience de la diffusion avec 349 points de service DAB+ et un chiffre d'affaires radio en hausse de 3.9 %.
La dimension internationale se renforce : le WorldDAB publie un guide mondial pour accélérer le déploiement, et la publicité DAB+ embarquée s'installe sur les écrans des autoradios. Un dossier reste sensible : l'Alliance de la Radio alerte sur les effets concurrentiels du plan de bascule de Radio France.
CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS
Pros : sécuriser sa place dans les multiplex DAB+ avant l'objectif des 80 % de couverture fin 2026.
Programmes : adapter habillages et identités sonores aux usages multi-émetteurs et numériques.
Technique : anticiper les coûts de double diffusion FM/DAB+ que l'Arcom entend accompagner.
Communication : profiter de l'opération Fnac-Darty pour pédagogiser le DAB+ auprès du grand public.
Commerciaux : intégrer la publicité DAB+ visuelle et embarquée dans les offres pluri-supports.
CONSOLIDATION ET STRATÉGIES DE GROUPE
1.2 M
auditeurs visés par le rachat Hit West / Océane FM
138.6 M€
économies préconisées par le rapport Alloncle d'ici 2028
+1.5 %
CA du pôle audio du Groupe M6 au T1
Le fait majeur du mois : le Groupe 1981 entre en négociations exclusives pour acquérir Hit West et Océane FM, deux stations de l'Ouest totalisant environ 1.2 million d'auditeurs hebdomadaires, cédées par le Groupe SIPA Ouest-France. Côté service public, le rapport Alloncle préconise la fusion totale entre ICI et France 3 Régions, avec 138.6 M€ d'économies annuelles visées d'ici 2028.
La diversification s'accélère aussi : NGroup crée NStories, une entité dédiée aux podcasts et vidéocasts d'entreprise, et le pôle audio du Groupe M6 affiche +1.5 % de chiffre d'affaires au T1, conservant son rang de leader des groupes privés avec 15.9 % de part d'audience.
CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS
Pros : anticiper la concentration : évaluer alliances, adossements ou stratégies de différenciation.
Programmes : préserver l'identité éditoriale locale, valeur clé en cas de rapprochement de groupes.
Technique : mutualiser les outils et plateformes pour absorber les synergies post-consolidation.
Communication : soigner la marque locale : c'est elle qui fidélise quand les structures se recomposent.
Commerciaux : saisir les opportunités de couplages publicitaires offertes par les nouveaux ensembles.
PODCAST, MARCHÉS ET PUBLICITÉ
10 000 €
bourse podcast de la Fondation Lagardère
+3.5 %
recettes publicitaires radio au T1 2026
14 M€
recettes digital audio (+21.3 %)
Spotify
n°1 des réseaux podcasts US
Vitalité du podcast
La Fondation Jean-Luc Lagardère lance une bourse de 10 000 € dédiée aux auteurs de podcasts de moins de 30 ans. Aux États-Unis, Spotify prend la tête du classement Edison des réseaux de podcasts, devant SiriusXM et iHeart.
Convergence audio-vidéo et nouveaux écrans
« The Breakfast Club » d'iHeartMedia arrive en direct quotidien sur Netflix, illustrant la convergence audio-vidéo. Radio France développe une nouvelle écriture sonore immersive et RCF Notre Dame déploie une application intégrant direct, podcasts et prière.
Marché publicitaire
Le marché publicitaire radio progresse de 3.5 % au T1 2026, à 133 M€, et le digital audio bondit de 21.3 % à 14 M€. Aux États-Unis, la radio capte 90 % du temps d'écoute audio publicitaire des conducteurs Chevrolet, confirmant le poids de l'audio embarqué.
ÉVÉNEMENT DU MOIS ET PANORAMA INTERNATIONAL
4-5 juin
Fête de la Radio 2026
29e
édition des Océanes de FGL
50.6 M
Britanniques écoutent la radio / semaine (RAJAR)
L'agenda du mois
Les radios sont invitées à participer à la Fête de la Radio les 4 et 5 juin 2026. Côté terrain, FGL prépare la 29e édition des Océanes à Biscarrosse-Plage, le NRJ Music Tour s'installe à Cambrai pour un concert gratuit, et les Assises de la radio 2026 se placent sous le signe de la souveraineté et de la résilience.
Panorama international
|Pays
|Fait marquant
|Royaume-Uni
|RAJAR : 50.6 millions d'adultes écoutent la radio chaque semaine ; l'écoute en ligne atteint un record à 30.4 %, devant l'analogique AM/FM.
|Belgique
|Le secteur juge incomplet l'avant-projet de décret sur la fin de la FM ; NGroup lance NStories, dédiée aux podcasts d'entreprise.
|Suisse
|Excom Media commercialise la publicité DAB+ embarquée sur les écrans des autoradios, touchant déjà plus de 400 000 véhicules par jour.
|États-Unis
|Spotify prend la tête des réseaux de podcasts (Edison) et « The Breakfast Club » arrive en direct quotidien sur Netflix.
|Allemagne / Europe
|Bauer Media Audio ouvre un hub logiciel à Manchester pour standardiser les outils de ses neuf marchés audio européens.
|Portugal
|La voiture reste le premier lieu d'écoute de la radio, confirmant le poids de l'audio embarqué.
|Luxembourg
|RTL Today Radio franchit un cap avec son arrivée sur la bande FM.
|International
|Le WorldDAB publie un guide mondial pour accélérer le déploiement du DAB+.
CONSEILS, NOMINATIONS ET PERSPECTIVES
Conseils par catégorie de radio
Cat. A — Radios associatives
- Profiter de l'opération Fnac-Darty et de la promotion DAB+ pour expliquer le numérique à son auditoire local.
- Se saisir des débats parlementaires (colloque à l'Assemblée nationale) pour défendre le financement du secteur associatif.
- Mutualiser la production de podcasts thématiques, à l'image de la collection écologie de la CORLAB et de la FRAP.
Cat. B — Radios locales commerciales indépendantes
- Surveiller la consolidation (Groupe 1981 / Hit West-Océane FM) : anticiper alliances et adossements.
- Sécuriser sa place dans les multiplex DAB+ avant les 80 % de couverture fin 2026.
- Capter la dynamique événementielle locale (Océanes, tournées) pour renforcer la régie de proximité.
Cat. D — Radios thématiques nationales
- Explorer la convergence audio-vidéo (modèle « Breakfast Club » sur Netflix).
- Structurer une offre podcast et vidéocast (NStories, réécoutes RTL).
- Investir l'audio embarqué et la publicité DAB+ visuelle.
Cat. E — Radios généralistes nationales
- Soigner l'écoute numérique : 27.1 % du volume total selon Global Radio.
- Préparer la rentrée et les matinales (franceinfo / Simon Le Baron) dans un contexte pré-électoral.
- Valoriser la reprise du marché publicitaire radio (+3.5 % au T1).
Service public
- Anticiper les recommandations du rapport Alloncle (fusion ICI / France 3, 138.6 M€ d'économies d'ici 2028).
- Poursuivre l'innovation éditoriale (écriture sonore immersive de Radio France) en maîtrisant les coûts.
- Tenir compte de l'alerte de l'Alliance de la Radio sur le plan de bascule de Radio France.
Nominations et mouvements
● Simon Le Baron prend les commandes de la matinale radio de franceinfo dès la rentrée, succédant à Paul Larrouturou.
● Le Groupe 1981 entre en négociations exclusives pour acquérir Hit West et Océane FM auprès du Groupe SIPA Ouest-France.
● NGroup lance NStories, nouvelle entité dédiée aux podcasts et vidéocasts d'entreprise.
● Spotify s'empare de la première place du classement Edison des réseaux de podcasts aux États-Unis.
● Bauer Media Audio ouvre un hub de développement logiciel à Manchester pour ses neuf marchés européens.
● RTL Today Radio franchit un cap avec son arrivée sur la bande FM au Luxembourg.
Signaux faibles à surveiller
› La publicité DAB+ devient visuelle. En Suisse, Excom Media commercialise un affichage publicitaire embarqué sur les écrans des autoradios DAB+ : un nouveau format qui pourrait transformer la monétisation de la radio numérique.
› La fin de la FM se prépare — mais quand ?. Entre le projet 2026-2028 de l'Arcom et le débat belge sur l'extinction de la FM, la question de l'arrêt de l'analogique passe du tabou au calendrier.
› La convergence audio-vidéo s'industrialise. Avec « The Breakfast Club » en direct quotidien sur Netflix et l'essor du vidéocast, la frontière entre radio, podcast et plateformes vidéo s'efface.
› La consolidation redessine la carte. Rachat de Hit West et Océane FM, rapport Alloncle, NStories : la concentration et la diversification des groupes s'accélèrent, avec des effets sur la concurrence locale.
› La mesure unifiée broadcast + digital. iHeartMedia / Magellan AI unifient la mesure entre radio et audio digital, pendant que Global Radio confirme la montée du numérique : la donnée d'audience devient l'enjeu central des régies.
Le mot de la fin
Mai 2026 confirme une double dynamique : la radio française se consolide et se connecte simultanément. D'un côté, la recomposition du paysage s'accélère — rachat de Hit West et Océane FM, rapport Alloncle, création de NStories. De l'autre, la transition numérique entre dans sa phase d'achèvement : l'Arcom fixe le cap des 80 % de couverture DAB+ fin 2026, Fnac-Darty promeut les récepteurs et TDF confirme la résilience de la diffusion.
Pour les décideurs, le mois envoie trois signaux clairs : la concentration impose d'anticiper alliances et adossements ; l'écoute numérique (27.1 % du volume total) et la convergence audio-vidéo deviennent des terrains incontournables ; et la reprise publicitaire (+3.5 % au T1, digital audio à +21.3 %) ouvre une fenêtre pour réinvestir dans l'innovation et la mesure.
Trois priorités pour les décideurs
1. Anticiper la consolidation du marché : préparer alliances, adossements ou différenciation locale.
2. Accélérer sur le DAB+ et l'écoute numérique avant l'objectif des 80 % de couverture fin 2026.
3. Investir la convergence audio-vidéo et la mesure unifiée pour valoriser l'audience auprès des annonceurs.
DERRIÈRE LES LIGNES
L'Insight du Mois est une publication de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast. Document réalisé à partir de l'analyse de 191 articles publiés sur www.lalettre.pro en mai 2026. Données de lectures (vues) enregistrées au 31 mai 2026.
Directeur de la publication
Philippe Chapot
Rédacteur en chef
Brulhatour
Coordination de la rédaction
Sabrina Joucq
Rédacteurs
Brulhatour, Philippe Chapot
Bureaux
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Tél
+33 (0)5 55 18 03 61
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