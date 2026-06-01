INSIGHT by La Lettre Pro de la Radio avec RCS — Mai 2026

CONSEILS, NOMINATIONS ET PERSPECTIVES

Conseils par catégorie de radio

Cat. A — Radios associatives

Profiter de l'opération Fnac-Darty et de la promotion DAB+ pour expliquer le numérique à son auditoire local.

Se saisir des débats parlementaires (colloque à l'Assemblée nationale) pour défendre le financement du secteur associatif.

Mutualiser la production de podcasts thématiques, à l'image de la collection écologie de la CORLAB et de la FRAP.

Cat. B — Radios locales commerciales indépendantes

Surveiller la consolidation (Groupe 1981 / Hit West-Océane FM) : anticiper alliances et adossements.

Sécuriser sa place dans les multiplex DAB+ avant les 80 % de couverture fin 2026.

Capter la dynamique événementielle locale (Océanes, tournées) pour renforcer la régie de proximité.

Cat. D — Radios thématiques nationales

Explorer la convergence audio-vidéo (modèle « Breakfast Club » sur Netflix).

Structurer une offre podcast et vidéocast (NStories, réécoutes RTL).

Investir l'audio embarqué et la publicité DAB+ visuelle.

Cat. E — Radios généralistes nationales

Soigner l'écoute numérique : 27.1 % du volume total selon Global Radio.

Préparer la rentrée et les matinales (franceinfo / Simon Le Baron) dans un contexte pré-électoral.

Valoriser la reprise du marché publicitaire radio (+3.5 % au T1).

Service public

Anticiper les recommandations du rapport Alloncle (fusion ICI / France 3, 138.6 M€ d'économies d'ici 2028).

Poursuivre l'innovation éditoriale (écriture sonore immersive de Radio France) en maîtrisant les coûts.

Tenir compte de l'alerte de l'Alliance de la Radio sur le plan de bascule de Radio France.

Nominations et mouvements

● Simon Le Baron prend les commandes de la matinale radio de franceinfo dès la rentrée, succédant à Paul Larrouturou.

● Le Groupe 1981 entre en négociations exclusives pour acquérir Hit West et Océane FM auprès du Groupe SIPA Ouest-France.

● NGroup lance NStories, nouvelle entité dédiée aux podcasts et vidéocasts d'entreprise.

● Spotify s'empare de la première place du classement Edison des réseaux de podcasts aux États-Unis.

● Bauer Media Audio ouvre un hub de développement logiciel à Manchester pour ses neuf marchés européens.

● RTL Today Radio franchit un cap avec son arrivée sur la bande FM au Luxembourg.

Signaux faibles à surveiller

› La publicité DAB+ devient visuelle. En Suisse, Excom Media commercialise un affichage publicitaire embarqué sur les écrans des autoradios DAB+ : un nouveau format qui pourrait transformer la monétisation de la radio numérique.

› La fin de la FM se prépare — mais quand ?. Entre le projet 2026-2028 de l'Arcom et le débat belge sur l'extinction de la FM, la question de l'arrêt de l'analogique passe du tabou au calendrier.

› La convergence audio-vidéo s'industrialise. Avec « The Breakfast Club » en direct quotidien sur Netflix et l'essor du vidéocast, la frontière entre radio, podcast et plateformes vidéo s'efface.

› La consolidation redessine la carte. Rachat de Hit West et Océane FM, rapport Alloncle, NStories : la concentration et la diversification des groupes s'accélèrent, avec des effets sur la concurrence locale.

› La mesure unifiée broadcast + digital. iHeartMedia / Magellan AI unifient la mesure entre radio et audio digital, pendant que Global Radio confirme la montée du numérique : la donnée d'audience devient l'enjeu central des régies.

Le mot de la fin

Mai 2026 confirme une double dynamique : la radio française se consolide et se connecte simultanément. D'un côté, la recomposition du paysage s'accélère — rachat de Hit West et Océane FM, rapport Alloncle, création de NStories. De l'autre, la transition numérique entre dans sa phase d'achèvement : l'Arcom fixe le cap des 80 % de couverture DAB+ fin 2026, Fnac-Darty promeut les récepteurs et TDF confirme la résilience de la diffusion.

Pour les décideurs, le mois envoie trois signaux clairs : la concentration impose d'anticiper alliances et adossements ; l'écoute numérique (27.1 % du volume total) et la convergence audio-vidéo deviennent des terrains incontournables ; et la reprise publicitaire (+3.5 % au T1, digital audio à +21.3 %) ouvre une fenêtre pour réinvestir dans l'innovation et la mesure.

Trois priorités pour les décideurs

1. Anticiper la consolidation du marché : préparer alliances, adossements ou différenciation locale.

2. Accélérer sur le DAB+ et l'écoute numérique avant l'objectif des 80 % de couverture fin 2026.

3. Investir la convergence audio-vidéo et la mesure unifiée pour valoriser l'audience auprès des annonceurs.