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Lundi 4 Mai 2026 - 08:10

La Fondation Jean-Luc Lagardère lance une bourse dédiée aux auteurs de podcasts


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La Fondation Jean-Luc Lagardère ouvre la première édition de sa bourse "Auteur de podcast". Dotée de 10 000 euros, elle s’adresse aux journalistes et professionnels de l’audiovisuel de moins de 30 ans souhaitant développer une série de podcasts documentaires racontant le réel. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 14 juin 2026 sur le site de la Fondation.



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La Fondation Jean-Luc Lagardère lance en 2026 la première édition de sa bourse "Auteur de podcast", destinée à soutenir un jeune journaliste ou professionnel de l’audiovisuel souhaitant écrire et réaliser une série de podcasts documentaires.
Dotée de 10 000 euros, cette nouvelle aide s’adresse aux candidats âgés de 30 ans maximum au 31 décembre 2026. Le dispositif vise des projets de podcasts documentaires "racontant le réel", sous forme de reportages ou d’enquêtes à caractère social, économique, scientifique, historique, politique ou culturel. L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 14 juin 2026 à 23h59 sur le site de la Fondation Jean-Luc Lagardère.


Des projets destinés à la radio ou aux plateformes

Le règlement précise que les projets devront prendre la forme d’un podcast natif en français et de création originale. Les adaptations ne sont pas éligibles. La Fondation impose également un format sériel, avec un récit développé sur plusieurs épisodes interdépendants regroupés dans un ensemble commun. Les projets peuvent être en phase d’écriture, de développement ou déjà en production, mais ils ne doivent en aucun cas avoir déjà été diffusés ni être totalement achevés. Les podcasts retenus devront être destinés au grand public et pensés pour une diffusion à la radio ou sur des plateformes en ligne, avec ou sans studio de production associé. 
Le règlement exclut explicitement plusieurs formats, notamment les podcasts de discussion, les podcasts d’interview, les fictions, les podcasts de marque et les podcasts d’opinion.

La Fondation Jean-Luc Lagardère lance une bourse dédiée aux auteurs de podcasts

Une bourse réservée à des profils déjà expérimentés

Pour candidater, les participants devront justifier d’une première expérience journalistique ou documentaire dans les domaines audiovisuel, sonore ou écrit. Dans le domaine audiovisuel, les candidats doivent avoir déjà écrit ou réalisé un reportage ou un documentaire de minimum 15 minutes diffusé à la télévision, en festival, en salle de cinéma ou sur une plateforme. Pour les productions autoproduites diffusées sur YouTube, le documentaire devra totaliser au moins 30 000 vues.
Pour les productions sonores, les candidats devront avoir réalisé ou co-réalisé au moins deux reportages diffusés sur une radio francophone ou sur une plateforme numérique, d’une durée minimale de 10 minutes. Les journalistes issus de l’écrit pourront également candidater à condition d’avoir publié au moins deux reportages ou enquêtes en français de 5.000 signes minimum dans la presse écrite ou sur internet.


Une sélection en deux étapes

La désignation du lauréat s’effectuera à travers une présélection sur dossier puis une présentation orale devant un jury composé d’au moins six personnalités issues des médias, des arts et de la culture. Les auditions se dérouleront entre septembre et octobre 2026. Une seule bourse "Auteur de podcast" sera attribuée cette année. Le jury conserve la possibilité de ne pas attribuer la bourse si les projets présentés ne répondent pas aux attentes fixées par la Fondation. Le règlement prévoit également que les projets portant sur des thématiques environnementales, sociétales ou sociales pourront être étudiés dans le cadre de la bourse complémentaire "Regard Engagé", elle aussi dotée de 10 000 euros.
La Fondation Jean-Luc Lagardère rappelle qu’elle attribue depuis 1990 des bourses destinées à soutenir de jeunes créateurs dans les domaines de l’écrit, de l’audiovisuel, de la musique et du numérique.


Toutes les infos sont ICI

Tags : Bourse, Lagardère, podcast, podcasts



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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