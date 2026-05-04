La Fondation Jean-Luc Lagardère lance une bourse dédiée aux auteurs de podcasts

La désignation du lauréat s’effectuera à travers une présélection sur dossier puis une présentation orale devant un jury composé d’au moins six personnalités issues des médias, des arts et de la culture. Les auditions se dérouleront entre septembre et octobre 2026. Une seule bourse "Auteur de podcast" sera attribuée cette année. Le jury conserve la possibilité de ne pas attribuer la bourse si les projets présentés ne répondent pas aux attentes fixées par la Fondation. Le règlement prévoit également que les projets portant sur des thématiques environnementales, sociétales ou sociales pourront être étudiés dans le cadre de la bourse complémentaire "Regard Engagé", elle aussi dotée de 10 000 euros.

La Fondation Jean-Luc Lagardère rappelle qu’elle attribue depuis 1990 des bourses destinées à soutenir de jeunes créateurs dans les domaines de l’écrit, de l’audiovisuel, de la musique et du numérique.

