Radio Nova délocalise "La dernière" lors d'une tournée estivale

Après avoir animé les dimanches soir sur Radio Nova, "La dernière" part sur les routes de France pour une tournée organisée du 16 juin au 14 juillet. Guillaume Meurice, Juliette Arnaud, Aymeric Lompret et Pierre Emmanuel Barré donnent rendez-vous aux auditeurs et auditrices dans 9 villes de moins de 50 000 habitants. Les émissions sont diffusées en direct les mardis et samedis de 18h à 20h, confirmant un dispositif radio qui conserve son ancrage dans le direct tout en s’ouvrant à des formats hors studio.

La tournée couvre 6 régions, de la Bretagne au Grand Est en passant par le Sud de la France, avec des émissions en public, en plein air et 100% gratuites. Chaque rendez-vous sera également accessible au-delà du direct, à la fois sur Radio Nova, en podcast et en vidéo sur les réseaux sociaux.