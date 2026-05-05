Radio Nova délocalise "La dernière" lors d'une tournée estivale

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Après avoir animé les dimanches soir sur Radio Nova, "La dernière" part sur les routes de France pour une tournée organisée du 16 juin au 14 juillet. Guillaume Meurice, Juliette Arnaud, Aymeric Lompret et Pierre Emmanuel Barré donnent rendez-vous aux auditeurs et auditrices dans 9 villes de moins de 50 000 habitants. Les émissions sont diffusées en direct les mardis et samedis de 18h à 20h, confirmant un dispositif radio qui conserve son ancrage dans le direct tout en s’ouvrant à des formats hors studio.
La tournée couvre 6 régions, de la Bretagne au Grand Est en passant par le Sud de la France, avec des émissions en public, en plein air et 100% gratuites. Chaque rendez-vous sera également accessible au-delà du direct, à la fois sur Radio Nova, en podcast et en vidéo sur les réseaux sociaux.
La tournée couvre 6 régions, de la Bretagne au Grand Est en passant par le Sud de la France, avec des émissions en public, en plein air et 100% gratuites. Chaque rendez-vous sera également accessible au-delà du direct, à la fois sur Radio Nova, en podcast et en vidéo sur les réseaux sociaux.
L’émission s’installera successivement à Landerneau le mardi 16 juin, Étauliers le samedi 20 juin, Navarrenx le mardi 23 juin, Mazères-sur-Salat le samedi 27 juin, Martigues le mardi 30 juin, Riorges le samedi 4 juillet, Die le mardi 7 juillet, Annonay le samedi 11 juillet et au théâtre du Peuple à Bussang le mardi 14 juillet. Les modalités d’accès à chaque émission seront communiquées ultérieurement, dans un format ouvert au public.
Un dispositif soutenu et inscrit dans un modèle de partenariat
Cette tournée est rendue possible par Enercoop, fournisseur d’électricité 100% renouvelable et coopératif. Accessible partout en France, Enercoop développe des parcs solaires et éoliens avec les habitants et propose un modèle sans actionnaire, fondé sur une énergie 100% renouvelable et locale. Le partenariat accompagne ainsi une initiative radio articulant direct, présence terrain et diffusion audio digitale.