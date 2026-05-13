La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

La radio affiche +3.5% au T1 2026 et confirme la montée en puissance de l’audio digital €



La radio fait partie des rares médias en croissance au premier trimestre 2026 avec des recettes publicitaires nettes en hausse de +3.5% à 133 M€. Dans le même temps, le digital audio confirme sa dynamique avec 14 M€ de recettes publicitaires nettes, soit +21.3% sur un an. Source : Irep, France Pub, Kantar Media – BUMP 2026
La radio fait partie des rares médias en croissance au premier trimestre 2026 avec des recettes publicitaires nettes en hausse de +3.5% à 133 M€. Dans le même temps, le digital audio confirme sa dynamique avec 14 M€ de recettes publicitaires nettes, soit +21.3% sur un an. Source : Irep, France Pub, Kantar Media – BUMP 2026
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
La radio affiche +3.5% au T1 2026 et confirme la montée en puissance de l’audio digital
La radio affiche +3.5% au T1 2026 et confirme la montée en puissance de l’audio digital
Rédigé le Mercredi 13 Mai 2026

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication