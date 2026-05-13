La radio affiche +3.5% au T1 2026 et confirme la montée en puissance de l’audio digital €

La radio fait partie des rares médias en croissance au premier trimestre 2026 avec des recettes publicitaires nettes en hausse de +3.5% à 133 M€. Dans le même temps, le digital audio confirme sa dynamique avec 14 M€ de recettes publicitaires nettes, soit +21.3% sur un an. Source : Irep, France Pub, Kantar Media – BUMP 2026
- ⛬ MENU
- Alors là, Chapeau !
- Petites annonces
- ANTENNE
- INDUSTRIE
- MONÉTISATION
- DIGITAL
- ---------
- S'abonner / Adhérer
- ---------
- Etude SociAudio
- Agenda Audio&Radio
- Boutique
- PodcastMagazine.fr
- RedTech.pro
- Annonces
- Le MAG
- Club HF
- Pub