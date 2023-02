Groupe M6 : légère hausse du chiffre d'affaires du pôle Radio

En 2022, le chiffre d’affaires du pôle Radio du groupe est stable, à 157.6 M€ (+0.3%), dans un marché publicitaire stable. L’EBITA atteint 34.1 M€, contre 32.4 M€ en 2021 (hors aides publiques de 3.4 M€). Cette croissance reflète la maîtrise des coûts de l’activité Radio et les synergies développées avec les antennes TV.

Pour rappel, l’EBITA était de 15.5 M€ en 2017, année de l’acquisition du pôle Radio auprès de RTL Group. La marge opérationnelle courante du pôle Radio progresse et s’établit à 21.7%, contre 20.6% en 2021 (hors aides publiques), 17.6% en 2019 et 9.4% en 2017. Le taux de marge a donc plus que doublé en 5 ans.

Le résultat net de la période du Groupe M6 s’établit ainsi à 165.9 M€, contre 280.8 M€ en 2021.