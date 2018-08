Fun Radio : une rentrée dans la continuité

C’est désormais le Docteur Wilfrid Pavageau (lire également ICI ) qui est aux côtés de Karel et d’Alice chaque soir, du dimanche au jeudi, de 22h à minuit. L’émission culte de Fun Radio revient à un nouvel horaire," plus intimiste, et propice aux confidences des auditeurs". Doc Pavageau, médecin sexologue, aura pour rôle de rassurer et de conseiller les auditeurs tandis que Karel et Alice apporteront leur expérience et leur regard jeune sur les sujets abordés. "Fun Radio est la seule radio à proposer aux jeunes auditeurs deux heures de conseils et de pédagogie – avec un vrai médecin – autour de toutes les questions que se posent les 13-24 ans sur les sentiments, la santé et la sexualité" rappelle la station.