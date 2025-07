La saison radio 2025-2026 s’annonce en conférences

NGroup ouvrira le bal le jeudi 21 août 2025 à partir de 16h dans ses studios, Chaussée de Louvain à Evere en Belgique. L’accueil sera suivi à 16h30 d’une conférence de presse, puis d’un afterwork jusqu’à 19h30, avec présentation des nouveautés en avant-première et showcase acoustique dans une ambiance décontractée.

Toujours en Belgique, RTL Belgium recevra ses partenaires le mardi 26 août à 15h au RTL House (Studio 4), à Schaerbeek, pour une présentation axée sur les contenus de proximité, les fictions inédites et les formats phares de ses antennes, déclinés en télévision, radio, streaming et application.