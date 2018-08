Un nouveau Doc pour Lovin'Fun sur Fun Radio

Le départ du "Doc" historique, Christian Spitz, parti avec fracas à la fin de la saison, n'aura pas tué l'émission culte Lovin'Fun sur Fun Radio. Selon Le Parisien , la station a recruté un nouveau médecin. Le docteur Wilfrid Pavageau, généraliste et sexologue parisien, répondra aux questions des auditeurs en compagnie de Karel et Alice du dimanche au jeudi sur Fun Radio. Le docteur Pavageau n'est pas un inconnu des médias. En effet, il est intervenu dans "Le magazine de la santé" sur France 5.A l'occasion de cette nouvelle saison, qui s'ouvre dimanche soir, la station jeune du groupe M6, modifie ses soirées. Lovin’Fun sera désormais diffusée plus tôt, de 22 h à minuit au lieu de 20 h / 22h qui est reprise par les deux filles "Marion et Anne-So".