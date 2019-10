Le Groupe M6 nomme une nouvelle directrice de la communication du pôle radio

BIO EXPRESS

Sabine Serrouya, 50 ans, a commencé sa carrière en 1997 comme responsable de la promotion, des échanges média et des partenariats d’Europe2 et de RFM. En 2001, ses fonctions sont élargies avec la responsabilité supplémentaire des partenariats des chaines Europe2 TV et MCM. Après 11 ans d’expérience au sein des radios et chaines TV musicales de Lagardère Active, elle est nommée en 2008 Directrice de la promotion et de la communication des chaines Gulli, Canal J, Tiji et June. En 2011, elle intègre le service de la Diversification du pôle TV de Lagardère Active en tant que Directrice des opérations spéciales de Gulli, avant d’être promue en 2015 Directrice de la Diversification.