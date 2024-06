Alban de Nervaux est nommé directeur général de l’Arcom

Diplômé de l’Institut d’Études politiques de Paris et de l’École normale supérieure, ancien élève de l’Ecole nationale d’administration (promotion Simone Veil, 2006), Alban de Nervaux débute sa carrière au Conseil d’État en tant que rapporteur à la 7e chambre de la section du contentieux. En 2010, il intègre le cabinet du ministre de la Culture et de la Communication en tant que conseiller pour les affaires juridiques, le livre, les industries culturelles et le marché de l’art. Nommé chef du service des affaires juridiques et internationales du ministère de la Culture en 2016, il participe notamment aux négociations européennes sur la directive "droit d’auteur" et sur les règlements DMA et DSA.