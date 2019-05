M6 réorganise son pôle audio, sa régie et sa communication

C'est une réorganisation de grande ampleur qu'annonce le groupe M6, peut-être la plus importante de ces dernières années. Après les fuites annonçant le départ de Christopher Baldelli de la direction des radios et de Frédéric de Vincelles de la direction des programmes de M6, le groupe a dévoilé un nouveau organigramme profondément remanié. "Dans le but d’adapter son organisation aux enjeux de transformation à l’œuvre dans les métiers de l’audiovisuel", souligne le groupe M6, un pôle audio (et non plus radios) est constitué sur les bases de l'ancien groupe radios RTL racheté il y a deux ans. Régis Ravanas, 55 ans, va rejoindre le Groupe M6 en qualité de Directeur Général des activités Audio du Groupe M6 (radios, musique et podcast). Le groupe est sur le point de dévoiler une nouvelle stratégie sur le podcast autour de la marque RTL Originals.