M6 / RTL : vers un départ de Christopher Baldelli, remplacé par le patron de TF1 Publicité

Le mercato radio a-t-il démarré ? Après l'annonce du départ de Marc-Olivier Fogiel et son remplacement par Thomas Sotto à la rentrée sur RTL, Le Figaro révèle ce soir que Christopher Baldelli serait, cette fois, sur le point de quitter le groupe M6. Le départ du vice-président du groupe M6 en charge de la radio et de l’information serait acté et son annonce "imminente", selon le quotidien. Contacté par La Lettre Pro de la Radio, le groupe M6 n'a pas souhaité faire de commentaires sur cette information. Le nom du remplaçant de Christopher Baldelli serait déjà connu : il s'agirait de Régis Ravanas, actuel DG de TF1 Publicité lui-même remplacé par François Pélissier, actuel patron des sports de TF1.