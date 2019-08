RTL Soir : la mécanique Sotto déjà bien huilée

"Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver à la radio. Et je vous dis bienvenue dans RTL Soir ! A la une de l'actualité ce soir...". Sobriété et concentration, l'ambiance qui régnait hier soir dans les studios de RTL n'avait rien d'événementiel même si le nouveau patron de la station Régis Ravanas suivait les opérations avec attention depuis la régie, aux côtés de plusieurs cadres du groupe M6. Ces premiers pas de Thomas Sotto dans RTL Soir n'avaient rien d'anodin, après un règne de sept saisons de Marc-Olivier Fogiel sur cette tranche très stratégique et une certaine pression sur les audiences, après une saison 2018 / 2019 chaotique. "Le choix de Thomas Sotto paraissait une évidence", soufflait-t-on hier soir dans les couloirs, même si la paternité de ce choix revient à Christopher Baldelli, remplacé brutalement avant l'été par Régie Ravanas, ancien cadre de TF1 et surtout du groupe M6.