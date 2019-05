Antoine Daccord (RTL Originals) : "Partout où nous sommes, un cadre a été donné" €

RTL Originals, c’est l’offre audio non linéaire du groupe M6. Ce sont des podcasts natifs issus de créations 100% digitales, TV ou radio et non pas des programmes de rattrapage de nos antennes radio. Ils sont issus de programmes TV et radios du groupe, comme par exemple E=M6 au carré, présenté par Mac Lesgy, un spin off audio de l’émission TV.C’est une question de perspective. Nous avons été très rapide à partir du moment où nous avons décidé de le faire. Nous avons souhaité prendre du temps pour observer les usages sur un marché qui est encore balbutiant. L’idée est de proposer une offre qui correspond à ce que l’on est. RTL est la voix du groupe M6 : nous voulions lancer une offre bénéficiant de toute la complémentarité éditoriale du groupe, de nos marques de programmes et de nos chaînes. Cela nous a demandé un temps de réflexion. Nous avons également regardé comment nous étions consommé en non linéaire : nous sommes très puissants sur le replay avec 25 millions de téléchargements par mois. Nous ne voulions pas lancer une offre qui peut se noyer dans la masse : nous avons travaillé des programmes qui ont une écriture, un format et une durée d’écoute différentes de ce que nous faisons sur les programmes radio.