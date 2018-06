Europe 1 : Laurent Guimier déjà au travail, Nikos Aliagas en pole position

En effet, Nikos a présenté le JT en Grèce avant de connaître une carrière d'animateur de divertissement en France. Il faut aussi se rappeler qu'il a déjà animé une tranche matinale radio, mais sur NRJ sur la saison 2010 / 2011.

Sa prise de fonction rue François 1er s’est faîte en toute discrétion. Une simple interview à l’un des médias du groupe, le JDD, et déjà Laurent Guimier se met à construire la grille du nouvel Europe 1. Si son équipe n’est pas totalement en place, l’un de ces proches est arrivé avec lui depuis Radio France : il s’agit de Guy Birembaum. Le journaliste a, d’ores et déjà, été nommé en tant que conseiller. Si le sort de la matinale de Patrick Cohen semble scellé, le nom de Nikos Aliagas revient avec insistance pour reprendre la tranche. Le Parisien évoque, ce matin, "des discussions qui devraient rapidement aboutir" entre la station du groupe Lagardère et l'animateur vedette de TF1, âgé de 49 ans. Celui-ci devra faire des choix entre ses différentes activités mais semble vouloir revenir à ses premières amours : l'information.