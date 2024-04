Europe 1, partenaire de "CanneSeries", récompense la série "Déter"

À l'occasion de la septième saison de "CanneSeries", Europe 1 avait invité ses auditeurs à voter en ligne du 4 au 24 mars afin d'élire leur série française préférée de l’année, parmi une sélection de 11 productions. Après plusieurs semaines de vote, c'est la série "Déter" qui est arrivée en tête. Le programme, qui suit le quotidien d’élèves en terminale dans un lycée agricole et traite des enjeux du monde rural d’aujourd’hui, a reçu le "Prix Europe 1 du Public" depuis le Grand Auditorium Louis Lumière.

