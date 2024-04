Europe 1 : Jean-Pierre Foucault prend les commandes de "Culture Médias"

Animateur et présentateur bien connu des auditeurs de la station, Jean-Pierre Foucault a animé plusieurs émissions à succès sur Europe 1. En 2014, il a également fait partie de la bande de Cyril Hanouna dans l'émission "Les Pieds dans le plat" programmée à 16h sur Europe 1.

Pendant toute la semaine, il assurera l’animation de "Culture Médias" et recevra celles et ceux qui font l’actualité culturelle et médiatique : dirigeants de chaînes, producteurs, animateurs, journalistes, chanteurs, acteurs..., entouré d'Anissa Haddadi et de toute l'équipe de "Culture Médias".