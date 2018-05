Laurent Guimier à Europe 1 : « J’ai de quoi faire trois grilles de rentrée de bonne qualité »

"Europe 1 n’est pas une chaîne d’info, c’est une radio généraliste. Je veux réfléchir à la façon dont on fabrique de l’information en 2018 et prévoir comment on le fera en 2020 et bien au-delà. Il faut toujours avoir un coup d’avance. J’ai confiance : Europe 1 dispose d’une bonne rédaction et Donat Vidal Revel, qui la dirige, est un excellent patron".

"J’ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi on érigeait des murs entre programmes et information, entre le divertissement et les journaux".

Quant à Patrick Cohen, "c’est un excellent journaliste, j’ai eu l’honneur d’être son directeur il y a dix ans, à Europe 1. J’ai hâte de discuter avec lui et de comprendre d’abord ce qui n’a pas marché".

Laurent Guimier cite encore les noms de Vincent Hervouët, Jérôme Commandeur, entre autres…

Contrairement à ce qu’affirmait Guy Carlier récemment dans l’émission "Rien ne s'oppose a midi" sur Europe 1, pas un mot sur Harold Key à l’antenne (il est décédé), ni Stéphane Collaro…

Si Laurent Guimier dévoile finalement peu de choses sur sa stratégie, pour lui, "il n’y a qu’une date qui compte : le 27 août pour la rentrée". Trois mois pour tenter de redonner des couleurs à Europe 1.