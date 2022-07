Contresens remporte la première édition des NRJ Global Audio Creative Awards

Le jury a aussi décerné une mention spéciale à l’agence Fauve, pour son concept de "transmission ascendante", associé au brief proposé par Orange. L’équipe composée de Julie Théobald, Ariane Gandrillon, Imane Dadsi, Alice Declerck, Marie Bastardie et Marie Zarpanelian a proposé une stratégie qui a très largement retenu l’attention du jury.

Un large dispositif d’accompagnement, composé de masterclasses et coachings, a été mis en place par NRJ Global et ses partenaires pour guider et nourrir les étudiants dans leurs travaux, en collaboration avec les membres du jury. Les membres de l’équipe lauréate vont désormais pouvoir bénéficier d’une immersion professionnelle au sein des équipes de NRJ Global et de ses partenaires.

"Mobiliser étudiants, créatifs et annonceurs autour d’un projet audio commun a été un vrai plaisir, et nous a permis de remettre en lumière toutes les possibilités créatives offertes par la création sonore" s'est félicitée félicite Cécile Chambaudrie, présidente de NRJ Global.